2020-07-27T19:02:32+03:00
Общество

Самара вошла в список городов, где не против женщины-мэра. Сюрприз: у нас уже так

В десятке матриархальных городов и Москва, и Саратов
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
В других городах идею поддерживают, а в Самаре реализовалиВ других городах идею поддерживают, а в Самаре реализовали
Изменить размер текста:

Интересный опрос провели среди россиян эксперты исследовательского агентства Zoom Market. Они спросили жителей 16 городов, готовы ли они видеть в кресле мэра областной столицы женщину. И как считают, может ли представительница прекрасного пола успешно управлять городом? Оказалось, что наиболее толератные люди в Москве, Екатеринбурге и Саратове.

А вот Самара оказалась на шестом месте. Лишь треть опрошенных считают, что во главе города женщине - место. Особенно удивительно, что город и так возглавляет женщина, Елена Лапушкина стала первой представительницей прекрасного пола в кресле мэра.

А вот среди городов, где подобное совершенно не приветствуют - центры национальных республик. Это Уфа, Казань и Махачкала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре не откроют пришкольные лагеря
От коронавируса большинство самарцев лечится дома
Самара вошла в список городов, где не против женщины-мэра. Сюрприз: у нас уже так
«Лето 2020» – узнай больше о бизнесе сегодня
Власти объяснили, почему решили строить картинг-трассу в центре парка Гагарина
Завершены масштабные работы по повышению надежности энергоснабжения Куйбышевского района Самары
В Самарской области крышечки продолжают спасать жизни
Наглец, воровавший воду в Самаре под прикрытием мусора, заплатит 80 тыс. рублей
Стало известно, когда в Самаре откроют театры
Тольяттикаучук подвел итоги мониторинга воздуха в городе в первом полугодии
Самарское метро попало в тройку лучших в России
Суд запретил на полтора года посещать стадион болельщику, который не носил маску на «Самара Арене»
В Самаре наградят красавиц из Росгвардии
СамГУПС сможет принять на бюджет более 600 абитуриентов
В Самарской области в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»
В Самаре на берегу реки смешались козы и люди
В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Самаре откроют торгово-развлекательный центр
«Крылья Советов» назвали футболистов, которые готовятся с командой к старту сезона в ФНЛ
Жители Самары кошек дарят, а собак продают
Не убил рак - добил коронавирус: стали известны подробности о новой жертве COVID-19 в Самаре
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 37 человек в Самарской области 27 июля