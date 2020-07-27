Самара вошла в список городов, где не против женщины-мэра. Сюрприз: у нас уже так
Интересный опрос провели среди россиян эксперты исследовательского агентства Zoom Market. Они спросили жителей 16 городов, готовы ли они видеть в кресле мэра областной столицы женщину. И как считают, может ли представительница прекрасного пола успешно управлять городом? Оказалось, что наиболее толератные люди в Москве, Екатеринбурге и Саратове.
А вот Самара оказалась на шестом месте. Лишь треть опрошенных считают, что во главе города женщине - место. Особенно удивительно, что город и так возглавляет женщина, Елена Лапушкина стала первой представительницей прекрасного пола в кресле мэра.
А вот среди городов, где подобное совершенно не приветствуют - центры национальных республик. Это Уфа, Казань и Махачкала.
ИСТОЧНИК KP.RU