Самара вошла в список городов, где не против женщины-мэра. Сюрприз: у нас уже так

27 Июль 2020 2020-07-27T19:02:32+03:00

В других городах идею поддерживают, а в Самаре реализовали

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Интересный опрос провели среди россиян эксперты исследовательского агентства Zoom Market. Они спросили жителей 16 городов, готовы ли они видеть в кресле мэра областной столицы женщину. И как считают, может ли представительница прекрасного пола успешно управлять городом? Оказалось, что наиболее толератные люди в Москве, Екатеринбурге и Саратове.

А вот Самара оказалась на шестом месте. Лишь треть опрошенных считают, что во главе города женщине - место. Особенно удивительно, что город и так возглавляет женщина, Елена Лапушкина стала первой представительницей прекрасного пола в кресле мэра.

А вот среди городов, где подобное совершенно не приветствуют - центры национальных республик. Это Уфа, Казань и Махачкала.

ИСТОЧНИК KP.RU