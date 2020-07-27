От коронавируса большинство самарцев лечится дома

27 Июль 2020 2020-07-27T21:35:23+03:00

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В Самарской области рассказали, сколько человек лечится от коронавируса в больницах региона прямо сейчас. Эти данные озвучил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба. Под наблюдением врачей на койках находятся 520 пациентов, еще 942 человека лечатся амбулаторно, так как легко переносят болезнь.

Напомним, что сейчас зарегистрировано 6697 заражённых в Самарской области. Выздоровели 67%, этп цифра приближается к общероссийской в 73%.

Показатель по заболеваемости и по смертности в регионе в разы ниже, чем в России в целом. Так, скончались 81 человек. В Тольятти уже разработали план возвращения в общее здравоохранение 350 коек.

Всего в регионе уже провели более 409 тыс исследований на коронавирус. В остатке есть 39 тысяч тестов и в регионе уверены, что смогут не снижать качество обследования. Такеж Дмитрий Азаров попросил не прекращать тестирование медицинских работников без симптомов заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU