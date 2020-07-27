В Самаре не откроют пришкольные лагеря

27 Июль 2020 2020-07-27T21:51:13+03:00

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В Самаре власти не готовы открывать пришкольные детские лагеря из-за рисков коронавируса. В целом, работать они готовы хоть с 3 августа, хоть неделей позже. Но риски слишком большие: летние лагеря работают в режиме обсервации, то есть на смену заехали дети, сотрудники, никто не покидает пределов территории, посторонние там не появляются. Сделать также в пришкольных лагерях невозможно. Тем более и спрос на такой отдых упал - по сравнению с ожиданиями - на 40%. Большинство родителей нашли, куда пристроить детей.

- Нам крайне важно, чтобы первого сентября дети пошли в школу - вот это задача номер один. Сейчас перетерпеть, родителям еще раз объяснить. И лучше сегодня максимально аккуратно подходить к принятию таких решений, - считает губернатор Дмитрий Азаров.

Однако губернатор отметил, что, возможно, открыть пришкольные лагеря можно в формате дежурных групп - как детсады, так как ситуация в семьях может быть разной. А бесконтрольное времяпровождение детей может нести риски их вовлечения в преступную жизнь. Губернатор поручил подумать, как можно открыть такие дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU