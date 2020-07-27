В Самаре не откроют кинотеатры и аттракционы

27 Июль 2020 2020-07-27T22:50:11+03:00

Власти не уверены, что смогут контролировать их заполненность и качественную дезинфекцию между сеансами

Изменить размер текста: A A

В Самаре пока не готовы открывать кинотеатры и аттракционы, даже с 50% заполняемостью. О этом стало известно на заседании оперативного штаба 27 июля. Власти считают, что при нынешнем уровне эпидемиологической угрозы это лишнее.

- Считаем этот шаг преждевременным, так как не представляется возможным контролировать наполняемость и проводить качественную дезинфекцию между сеансами, - отметили в оперативном штабе.

Также обсуждалась возможность открытия кружков для детей и взрослых в клубах и досуговых центрах по 10 человек в помещениях и проведение мероприятий на открытом воздухе до 60 человек. Губернатор поручил проработать предложения Роспотребнадзором.

Дмитрий Азаров согласился, что сейчас самое важное - соблюдать ограничения в то время, как люди уже считают, что угроза миновала.

- Я попрошу каждого главу муниципального образования, подведомственных учреждений муниципальных и региональных, министров: коллеги, это наша с вами задача - обеспечивать исполнение действующих ограничений, как бы сложно сейчас ни было объяснять людям, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU