В Самаре не откроют кинотеатры и аттракционы
В Самаре пока не готовы открывать кинотеатры и аттракционы, даже с 50% заполняемостью. О этом стало известно на заседании оперативного штаба 27 июля. Власти считают, что при нынешнем уровне эпидемиологической угрозы это лишнее.
- Считаем этот шаг преждевременным, так как не представляется возможным контролировать наполняемость и проводить качественную дезинфекцию между сеансами, - отметили в оперативном штабе.
Также обсуждалась возможность открытия кружков для детей и взрослых в клубах и досуговых центрах по 10 человек в помещениях и проведение мероприятий на открытом воздухе до 60 человек. Губернатор поручил проработать предложения Роспотребнадзором.
Дмитрий Азаров согласился, что сейчас самое важное - соблюдать ограничения в то время, как люди уже считают, что угроза миновала.
- Я попрошу каждого главу муниципального образования, подведомственных учреждений муниципальных и региональных, министров: коллеги, это наша с вами задача - обеспечивать исполнение действующих ограничений, как бы сложно сейчас ни было объяснять людям, - подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU