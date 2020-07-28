В Самаре "Казанка" протаранила резиновую лодку
В Самаре в выходные в больнице после столкновения судов на Волге оказалась в больнице 23-летняя женщина. Это произошло 25 июля 2020 года около полуночи, в 23.30. На Волге около 9-ой Просеки в Самаре в воде столкнулись маломерное судно "Казанка-5" и резиновая лодка, на которой с веслами ехали люди.
Женщина 23 лет пострадала и ее отправили в Самарскую городскую клиническую больницу имени Семашко.
Еще два происшествия на воде произошли с пловцами. Один мужчина 26 лет купался около набережной в Центральном районе в Тольятти, еще один 40-летний мужчина слишком далеко заплыл около 9 просеки. А вечером 26 июля мужчина погиб в реке Большой Кинель около поселка Усть-Кинельский.
Всего по данным МЧС с начала горда произошли 52 происшествия на воде, 42 человека погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU