Цифровая трансформация: НТК нефтяников прошла в онлайн-режиме

28 Июль 2020 2020-07-28T08:44:57+03:00

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В этом году местом проведения кустового этапа НТК по направлению «Нефтегазопереработка и нефтехимия» был выбран Куйбышевский НПЗ: завод ждал в гости 212 участников и 45 членов жюри из различных регионов России и дочерних обществ Компании. Из-за пандемии встречу пришлось отменить, но не конференцию: мероприятие прошло в заочной виртуальной форме. Чтобы перенести работу восьми секций в онлайн-режим, были разработаны платформа и инструменты для презентации проектов. На базе сайта Компании появился раздел «Библиотека КНТК молодых специалистов», куда все участники кустовой НТК из разных предприятий Роснефти разместили презентации своих проектов, а члены жюри получили возможность увидеть и досконально, без спешки изучить их.

– Нам, экспертам, оценивающим проекты ребят, порой не хватало личного присутствия докладчика, живого обсуждения. Но были и несомненные плюсы, которые дали нам современные технологии. Например, у членов жюри было больше времени на изучение проектов, обсуждение вопросов с авторами. Это действительно удобная функция, которую стоит использовать и впредь, когда обстановка позволит проводить конференции в более привычном формате, – считает эксперт КНТК, главный технолог АО «КНПЗ» Юрий Макаренко.

Организаторы КНТК-2020 уверены, что полученный опыт пришел вовремя. Даже когда обстановка будет располагать к очным контактам, подобные мероприятия будут сочетать в программе как оффлайн, так и онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU