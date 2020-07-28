2020-07-28T09:07:36+03:00
Спорт

«Локомотив» выкупит Виталия Лысцова у «Крыльев Советов» за 800-900 тысяч евро

Сообщается, что футболист пройдет медосмотр в московском клубе уже во вторник
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Лысцов выступал за «Крылья» в сезоне 2019/2020.Лысцов выступал за «Крылья» в сезоне 2019/2020.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Локомотив» хочет вернуть защитника Виталия Лысцова. Для этого «железнодорожники» планируют выкупить футболиста у «Крыльев Советов» за 800-900 тысяч евро. Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Чемпионат» пишет, что Лысцов уже дал согласие на переход в стан «Локомотива» и пройдет медосмотр во вторник, 28 июля.

Напомним, Виталию Лысцову 25 лет. Он воспитанник «Локомотива». За «железнодорожников» центральный защитник выступал с 2012 по 2014 год, а после уехал в Португалию, где пытался закрепиться в составе «Бенфики». Однако за основную команду Лысцов так и не сыграл. Реанимировать карьеру защитник приехал в Самару, за «Крылья» он выступал в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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