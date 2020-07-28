2020-07-28T09:16:22+03:00
Общество

К юбилею Олега Попова по циркам России пробежится солнечный лучик

Акция начнется с самарского цирка, который носит имя гениального актера клоунады
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре начнется акция памяти артистаВ Самаре начнется акция памяти артистаФото: Александр ГЛУЗ
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В честь 90-летнего юбилея со дня рождения Олега Попова по всем циркам страны пробежится лучик солны - в память о великом актере клоунады. Имя Солнечного клоуна Олега Попова занесено в книгу рекордов Гинесса, его назвали самым популярным клоуном на планете. И номер "Лучик", когда он приносил на арену солнышко в авоське стал одним из самых известных и любимых публикой.

31 июля 2020 года именно солнечным лучиком вспомнят артиста. Акция стартует в Самаре - здесь цирк носит имя великого клоуна. Он пробежит по всем циркам и завершится это путешествие в Ростове-на-Дону, именно здесь он выступил в 2016 году в последний раз в рамках программы "Пусть всегда будет солнце".

Артисты Росгорцирка поддержат акцию флешмобом в соцсетях. К акции пригласили и цирковые организации по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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