В Самарской области пьяный лихач с детьми пытался уйти от полицейской погони

28 Июль 2020 2020-07-28T09:40:48+03:00

Автомобилиста задержали и завели на него уголовное дело Фото: Скриншот с видео

Водитель нарушил ПДД, но останавливаться по просьбе сотрудников ДПС не стал [видео]

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В конце июня на дорогах Кошкинского района Самарской области развернулась настоящая полицейская погоня. Стражи порядка пытались догнать водителя автомобиля ВАЗ-2112, который нарушил ПДД, а потом, завидев наряд ДПС, пустился наутек. «Догонялки» закончились тем, что мужчину все-таки задержали. При этом полицейских ждал сюрприз — в машине нарушитель был не один. Оказывается, он устроил опасные «покатушки» вместе со своими маленькими детьми.

- Полицейские заметили, что у мужчины имеются признаки алкогольного опьянения. Они предложили пройти ему медосвидетельствование, но тот отказался. Через некоторое время на место прибыла мама детей и забрала их, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителем оказался 27-летний местный житель, который сейчас нигде не работает. В ноябре 2019 года его уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

В Самарской области пьяный мужчина возил с собой маленьких детей .Видео: ГУ МВД по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU