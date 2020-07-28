Дмитрий Азаров рассказал, почему ограничения все еще нужны

28 Июль 2020 2020-07-28T10:32:16+03:00

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В Самарской области продолжает действовать целый ряд ограничительных мер - и это в то время, когда эпидемиологическая обстановка постоянно налаживается. Люди беспрепятственно гуляют по улицам, отдыхают на пляже, купаются в Волге и даже уже сняли маски в магазинах. Но губернатор Дмитрий Азаров считает, что расслабляться очень рано.

- Еще раз хочу обратить ваше внимание, что самое сложное сейчас - это те меры, ограничения, которые действуют в период, когда люди уже считают, что угроза миновала. Мы с вами должны обеспечивать исполнение тех ограничительных мер, которые действуют на территории региона, - обратился он к главам муниципалитетов Самарской области.

Губернатор поручил объяснять каждую ограничительную меру и следить за тем, как действует масочный режим, не нарушают ли предприятия правила. Напомним, что накануне на заседании оперативного штаба решили, что ни кинотеатры, ни аттракционы на открытом воздухе пока работать не будут - слишком большие риски. А вот пришкольные детские лагеря могут запустить в режиме дежурных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU