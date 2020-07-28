В Самарской области «Ларгус» врезался в ВАЗ и улетел в кювет: пострадал младенец

28 Июль 2020 2020-07-28T10:46:17+03:00

Малышке и еще одной пострадавшей назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 27 июля, на 56 км 800 м трассы «Урал» - Муханово» в Кинель-Черкасском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:00 столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ-21154. По предварительным данным, аварию спровоцировал 27-летний водитель первой легковушки.

- Автомобилист на «Ларгусе», двигаясь со стороны села Красный Яр в направлении села Муханово, при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-21154, который ехал во встречном направлении. После этого «Ларгус» съехал в левый кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали 41-летняя пассажирка ВАЗа и малышка в возрасте около 5 месяцев, которая была в автолюльке в «Ларгусе». За рулем был отец ребенка. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU