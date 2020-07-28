2020-07-28T11:01:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области на 28 июля выявили 32 новых пациента с коронавирусом

Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Самарской области на 28 июля 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В регионе число заболевших COVID-19 за сутки становится все меньшеВ регионе число заболевших COVID-19 за сутки становится все меньшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стала известна статистика по заболеваемости коронавирусом на вторник, 28 июля, в Самарской области. За последние сутки в регионе выявили еще 32 человека с COVID-19. За последние несколько дней это самая низкая цифра.

- Число больных коронавирусом в Самарской области достигло 6729 человек, выздоровевших больше — 4653 человека. За минувшие сутки закончили лечение 192 пациента, - сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, что количество зараженных, которые так и не смогли побороть COVID-19, осталось на прежнем уровне. В регионе скончался 81 пациент с таким диагнозом. Что касается статистики по стране, то за последние сутки выявили 5395 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели почти в два раза больше — 8888 россиян, скончались 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самарской области за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом
Самарский зоопарк просит дачников поделиться овощами и фруктами
Где и как заразились коронавирусом еще 32 жителя Самарской области
В Самаре водитель Hyundai отправил мотоциклиста в больницу
Опубликовано видео с места взрыва гранаты, которую самарец бросил в полицейских
В Самаре в 2020 году заменили 1,3 км канализации и труб с холодной водой, не вскрывая дороги и газоны
В Самарской области поумнеет трасса «Самара — Тольятти — Сызрань»
В Самарской области на 28 июля выявили 32 новых пациента с коронавирусом
В Самарской области «Ларгус» врезался в ВАЗ и улетел в кювет: пострадал младенец
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Балтика» 2 августа на «Самара Арене»: цены, где купить
Предпринимателей Самарской области научат тонкостям ведения бизнеса в соцсетях
Дмитрий Азаров рассказал, почему ограничения все еще нужны
В Самарской области пьяный лихач с детьми пытался уйти от полицейской погони
Предпринимателей Самарской области обучат тонкостям участия в госзакупках
К юбилею Олега Попова по циркам России пробежится солнечный лучик
В Самаре обезопасили проблемный перекресток Масленникова — Гая
«Локомотив» выкупит Виталия Лысцова у «Крыльев Советов» за 800-900 тысяч евро
Цифровая трансформация: НТК нефтяников прошла в онлайн-режиме
Налоговику-«эпилептику», вымогавшему взятку в Самаре, дали три года условно
В Самаре «Казанка» протаранила резиновую лодку
В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских
В Самаре не откроют кинотеатры и аттракционы
В Самаре не откроют пришкольные лагеря