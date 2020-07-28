В Самарской области на 28 июля выявили 32 новых пациента с коронавирусом
Стала известна статистика по заболеваемости коронавирусом на вторник, 28 июля, в Самарской области. За последние сутки в регионе выявили еще 32 человека с COVID-19. За последние несколько дней это самая низкая цифра.
- Число больных коронавирусом в Самарской области достигло 6729 человек, выздоровевших больше — 4653 человека. За минувшие сутки закончили лечение 192 пациента, - сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
Отметим, что количество зараженных, которые так и не смогли побороть COVID-19, осталось на прежнем уровне. В регионе скончался 81 пациент с таким диагнозом. Что касается статистики по стране, то за последние сутки выявили 5395 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели почти в два раза больше — 8888 россиян, скончались 150 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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