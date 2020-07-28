В Самарской области поумнеет трасса «Самара — Тольятти — Сызрань»

28 Июль 2020 2020-07-28T13:56:00+03:00

Дорогу оснастят специальной системой, которая будет предупреждать водителей о работах или пешеходах

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В Самарской области появится «умная» дорога. Предполагается, что это будет трасса «Самара — Тольятти — Сызрань» протяженностью 200 км. Подрядчиком проекта выступит компания «Смартс».

- Сейчас система «Умной дорожной сети» работает в тестовом режиме на небольшом участке дублера Московского шоссе. Она информирует водителей о пешеходе на дороге или на обочине, о работе уборочной техники и об открытом люке колодца. Система распознает эти события за счет детекции вибрации от движения объектов и оповещает водителя через инфраструктуру технологии V2X, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Необходимые для работы системы кабели уже проложили. По словам представителей подрядчика, в дальнейшем «умными» дорогами могут стать трассы «Самара — Новокуйбышевск», «Самара — Чапаевск» и в строну Безенчука. Сигнал от «умной» дороги будет поступать на устройство, установленное в автомобиле. Планируется, что в будущем все авто будут изначально оснащать бортовыми компьютерами для приема информации от дорог с «интеллектом».

Напомним, Самарская область вошла в число 27 регионов, которые получат средства федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», который инициировал президент Владимир Путин.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области начали разработку документов транспортного планирования и проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы. Она также является частью «Умного города», о котором глава региона говорил в своем послании 2018 года: «Новое время требует новых технологий управления. «Умный дом», «Умный город» должны стать практикой повседневной работы всех муниципалитетов».

ИСТОЧНИК KP.RU