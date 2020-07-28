В Самаре в 2020 году заменили 1,3 км канализации и труб с холодной водой, не вскрывая дороги и газоны

28 Июль 2020 2020-07-28T11:46:20+03:00

Всего же до конца года планируют заменить 4,1 км сетей канализации и 5 км труб с холодной водой

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В Самаре за шесть месяцев 2020 года переложили 1,3 км труб канализации и холодной воды, не вскрывая дороги и газоны. Всего же до конца года таким бестраншейным методом планируют поменять 4,1 км сетей канализации и 5 км труб холодного водоснабжения, сообщает «РКС-Самара».

- Уже около года «РКС-Самара» применяет бестраншейный способ перекладки водопроводных и канализационных линий. Работают две машины: одна может прокладывать новые трубы там, где их раньше не было, а вторая производит замену, одновременно протягивая новые трубы и разрушая старые. Эти методы позволяют проводить работы без вскрытия проезжей части, тротуаров и газонов, что значительно экономит время, средства и сохраняет благоустройство на улицах, не создавая неудобства жителям. Котлованы делаются только на начальной и конечной точках, - отметили коммунальщики.

В первые полгода основные работы по замене труб вели на улицах Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, Физкультурной, Воронежской и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU