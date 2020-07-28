2020-07-28T12:40:03+03:00
Происшествия

В Самаре водитель Hyundai отправил мотоциклиста в больницу

Он не пропустил двухколесный транспорт при повороте и спровоцировал ДТП
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре на улице Промышленности автомобиль сбил мотоциклиста. Произошло это в понедельник, 27 июля, в районе 12.05. 45-летний мужчина на Hyundai ехал со стороны улицы Авроры к Малоярославской. При левом повороте иномарка не уступила дорогу мотоциклу.

- За рулем мотоцикла был 48-летний мужчина. Он госпитализирован, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что в момент аварии водитель легковушки был трезв. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку, после которой примут процессуальное решение – заводить дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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