Самарский зоопарк просит дачников поделиться овощами и фруктами

В зоопарке примут все, главное, чтобы не гнилое. Фото: Самарский зоопарк.

В Самарском зоопарке обратились к жителям региона. Там просят дачников и садоводов поделиться фруктами и овощами. Что-то пойдет на еду животным сейчас, а что-то заморозят, засушат или сделают из фруктов варенье и оставят до зимы.

- Уважаемые садоводы и дачники, сейчас начался сезон сбора урожая, и к нам обращаются с предложениями принять в дар сезонные овощи и фрукты! Мы с удовольствием воспользуемся вашим предложением! Примем излишки фруктов и овощей. Что-то животные съедят сейчас, из чего-то мы сделаем заготовки на зиму - варенье, сушеные яблоки или пустим в заморозку, - говорится в сообщении зоопарка.

Сотрудники отмечают, что примут все, но только не гнилое. Фрукты и овощи можно привезти в зоопарк по адресу: улица Ново-Садовая, 146 и передать любому сотруднику (с 8.00 до 16.30) или оставить у охраны (после 16.30).