2020-07-28T13:56:09+03:00
Спорт

«Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским

Сумма отступных футболиста – чуть больше миллиона долларов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Зиньковский отыграл в Самаре два сезона, в «Крылья» он перешел из «Чертаново».Зиньковский отыграл в Самаре два сезона, в «Крылья» он перешел из «Чертаново».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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24-летний полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может покинуть команду в это трансферное окно. Интерес к футболисту проявляют три клуба, один из которых иностранный. Это «Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо», пишет «Спорт-Экспресс». Все команды примут участие в Лиге чемпионов в этом году.

Сумма отступных Зиньковского, которая прописана в контракте, чуть больше миллиона долларов. При этом если «Зениту» удастся переманить полузащитника, то чемпион страны может или оставить игрока у себя, или отправить в аренду в «Сочи».

Напомним, Антон Зиньковский перешел в «Крылья» из «Чертаново» зимой 2019 года. За самарцев полузащитник отыграл два сезона. В этом розыгрыше чемпионата страны Зиньковский выходил на поле в 27 матчах и отметился 8 голевыми передачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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