«Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
24-летний полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может покинуть команду в это трансферное окно. Интерес к футболисту проявляют три клуба, один из которых иностранный. Это «Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо», пишет «Спорт-Экспресс». Все команды примут участие в Лиге чемпионов в этом году.
Сумма отступных Зиньковского, которая прописана в контракте, чуть больше миллиона долларов. При этом если «Зениту» удастся переманить полузащитника, то чемпион страны может или оставить игрока у себя, или отправить в аренду в «Сочи».
Напомним, Антон Зиньковский перешел в «Крылья» из «Чертаново» зимой 2019 года. За самарцев полузащитник отыграл два сезона. В этом розыгрыше чемпионата страны Зиньковский выходил на поле в 27 матчах и отметился 8 голевыми передачами.
ИСТОЧНИК KP.RU