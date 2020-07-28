2020-07-28T14:36:12+03:00
Звезды

В Самаре прошло открытие шестого фестиваля «Том Сойер Фест»

За пять лет волонтеры привели в порядок 16 домов в столице 63 региона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Открытие прошло 27 июля. Фото: vk.com/tomsawyerfest.Открытие прошло 27 июля. Фото: vk.com/tomsawyerfest.
Изменить размер текста:

В Самаре в понедельник, 27 июля, прошло открытие шестого сезона фестиваля «Том Сойер Фест». Его придумали и впервые провели в Самаре в 2015 году, сейчас фестиваль охватывает 53 города и села России. За пять лет активисты восстановили 80 домов по всей стране, 16 из которых – в Самаре.

- Вы вокруг себя объединяете единомышленников и таким образом рождается сообщество, активное, объединенное замечательной идеей. Это не менее прекрасно, чем восстановление просто фасада дома, - сказала на открытии фестиваля глава Самары Елена Лапушкина, ее слова приводит горадминистрация.

В этом году участники фестиваля приведут в порядок дом 127 по улице Братьев Коростелевых. Это здание выкупил и восстанавливает горожанин Александр Горин. Сейчас он занимается ремонтом.

Цели «Том Сойер Феста» - сохранить ветшающие здания и привлечь внимание к развитию исторической среды Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самарском метро впервые за 32 года пустили новый поезд
Стало известно, как отремонтируют дворец культуры на площади Кирова
В Самарской области бесследно исчез мужчина в женских сланцах
На ремонт ДК на площади Кирова готовы потратить 408 млн рублей
Стало известно, на что самарцы потратили «детские» выплаты и отложенные на отпуск деньги
Вслед за тренером в «Крылья Советов» перейдет группа футболистов-лидеров «Чертаново»
Синоптики предупредили жителей Самарской области о грозе
В Самаре в партии мороженой рыбы нашли мышьяк
В Самаре прошло открытие шестого фестиваля «Том Сойер Фест»
«Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самарской области за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом
Самарский зоопарк просит дачников поделиться овощами и фруктами
Где и как заразились коронавирусом еще 32 жителя Самарской области