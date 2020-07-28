В Самаре прошло открытие шестого фестиваля «Том Сойер Фест»

28 Июль 2020 2020-07-28T14:36:12+03:00

За пять лет волонтеры привели в порядок 16 домов в столице 63 региона

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В Самаре в понедельник, 27 июля, прошло открытие шестого сезона фестиваля «Том Сойер Фест». Его придумали и впервые провели в Самаре в 2015 году, сейчас фестиваль охватывает 53 города и села России. За пять лет активисты восстановили 80 домов по всей стране, 16 из которых – в Самаре.

- Вы вокруг себя объединяете единомышленников и таким образом рождается сообщество, активное, объединенное замечательной идеей. Это не менее прекрасно, чем восстановление просто фасада дома, - сказала на открытии фестиваля глава Самары Елена Лапушкина, ее слова приводит горадминистрация.

В этом году участники фестиваля приведут в порядок дом 127 по улице Братьев Коростелевых. Это здание выкупил и восстанавливает горожанин Александр Горин. Сейчас он занимается ремонтом.

Цели «Том Сойер Феста» - сохранить ветшающие здания и привлечь внимание к развитию исторической среды Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU