В Самаре в партии мороженой рыбы нашли мышьяк
В Самаре в партии мороженой пикши обнаружили превышение мышьяка. На экспертизу рыбу отправили после сообщения из Мурманской области, откуда эта партия прибыла, сообщает Россельхознадзор Самарской области.
- Из Мурманской области пришло уведомление, что в Самарскую область прибыла некачественная рыбная продукция. Самарские специалисты выяснили, что на предприятие ООО «Фиш Маркет», расположенное в Самаре по адресу: проезд Мальцева, дом 22, от компании «Мурман Ситифуд» (Мурманск) поступила партия мороженой рыбы (пикша) в количестве 3028,474 кг. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимой массовой доли мышьяка, - сообщает ведомство.
Всю рыбу уничтожили на ветсанутильзаводе в поселке Дубовый Умет
ИСТОЧНИК KP.RU