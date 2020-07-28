2020-07-28T15:09:15+03:00
Общество

В Самаре в партии мороженой рыбы нашли мышьяк

Всю пикшу уничтожили
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В партии было 3028 кг рыбы.В партии было 3028 кг рыбы.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Самаре в партии мороженой пикши обнаружили превышение мышьяка. На экспертизу рыбу отправили после сообщения из Мурманской области, откуда эта партия прибыла, сообщает Россельхознадзор Самарской области.

- Из Мурманской области пришло уведомление, что в Самарскую область прибыла некачественная рыбная продукция. Самарские специалисты выяснили, что на предприятие ООО «Фиш Маркет», расположенное в Самаре по адресу: проезд Мальцева, дом 22, от компании «Мурман Ситифуд» (Мурманск) поступила партия мороженой рыбы (пикша) в количестве 3028,474 кг. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимой массовой доли мышьяка, - сообщает ведомство.

Всю рыбу уничтожили на ветсанутильзаводе в поселке Дубовый Умет

ИСТОЧНИК KP.RU

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