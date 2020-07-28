Синоптики предупредили жителей Самарской области о грозе

28 Июль 2020 2020-07-28T15:36:29+03:00

Гроза также может пройти в пятницу, 31 июля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ее ждут местами по региону днем и вечером 28 июля

Изменить размер текста: A A

В Самарской области объявили желтый уровень опасности – местами по региону ожидается гроза. Она пройдет днем и вечером во вторник, 28 июля.

- В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза с сохранением до конца дня и вечером 28 июля, - сообщает Приволжское УГМС.

В среду и четверг, 29 и 30 июля, синоптики осадков не ожидают. При этом столбики термометров будут подниматься выше отметки +30.

А в последний день июля - в пятницу, 31 числа – местами по области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +26… +31.

ИСТОЧНИК KP.RU