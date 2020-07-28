Синоптики предупредили жителей Самарской области о грозе
Ее ждут местами по региону днем и вечером 28 июля
Гроза также может пройти в пятницу, 31 июля.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области объявили желтый уровень опасности – местами по региону ожидается гроза. Она пройдет днем и вечером во вторник, 28 июля.
- В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза с сохранением до конца дня и вечером 28 июля, - сообщает Приволжское УГМС.
В среду и четверг, 29 и 30 июля, синоптики осадков не ожидают. При этом столбики термометров будут подниматься выше отметки +30.
А в последний день июля - в пятницу, 31 числа – местами по области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +26… +31.
ИСТОЧНИК KP.RU