Самарский Роснефть-класс: каждый третий – «золотой» выпускник

29 Июль 2020 2020-07-28T16:11:09+03:00

Ребята из Роснефть-класса определяются с выбором профессии за два года до выпуска.

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В школе №129 Куйбышевского района нет дефицита в золотых медалистах. В прошлом году их было восемь, в этом – девять. И все – выпускники Роснефть-классов, которые работают в подшефной школе Куйбышевского НПЗ более 20 лет.

В течение выпускного года ребята одержали немало побед: научно-технические конференции, Ломоносовские и Менделеевские чтения, «Старт в науке», «Энергетика для всех», «Потенциал» - ученики Роснефть-классов успевали повсюду. Четкая направленность научных интересов ребят не случайна: большинство из них уже определились с будущей профессией.

- Основная часть выпускников Роснефть-класса выбирают вузы, которые дадут им нефтяные специальности – Самарский технический и московский Губкинский университеты, - рассказала директор школы №129 Ирина Кукса. – Выбор не случаен – школьникам помогает определиться серьезная профориентационная работа, которую у нас проводят специалисты Куйбышевского НПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU