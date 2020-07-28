2020-07-28T16:38:05+03:00
Происшествия

В Самарской области бесследно исчез мужчина в женских сланцах

По словам полицейских, пропавший плохо разговаривает и с трудом ориентируется в пространстве
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские просят людей помочь в поисках пропавшегоПолицейские просят людей помочь в поисках пропавшегоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области объявили в розыск 65-летнего жителя Клявлинского района Шарафутдина Имамутдинова. 27 июля мужчина ушел из дома в селе Новые Сосны и до настоящего времени не вернулся.

- Полиции известно, что раньше он неоднократно уходил из дома, а также является инвалидом 3-й группы. После инсульта мужчина плохо разговаривает, плохо ориентируется в пространстве, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители составили примеры пропавшего: на вид ему 70-75 лет, худощавое телосложение, рост 155-160 см, плечи опущенные, лицо круглое смуглого цвета, лоб средний вертикальный, брови прямые средние густые, волосы прямые темно-русые с сединой.

На момент исчезновения Шарафутдин был одет в рубашку светло-голубого цвета, синюю куртку с надписью "охрана", камуфляжные брюки. На ногах у него были черные носки, обут в женские сланцы светло-голубого цвета, сотового телефона и документов при себе не имел. Среди особых примет называется татуировка – на пальце левой руки цифры "1954".

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам дежурной части 8-846-53-2-18-41, ОУР 8-846-53-2-17-02 или 020 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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