28 Июль 2020 2020-07-28T17:44:53+03:00

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В Самару возвращается настоящая летняя жара. Уже в четверг воздух прогреется до +33 градусов, а в среду будет жарко - до +31. Синоптики обещают погоду солнечную, безоблачную и практически безветренную. Легкий юго-западный бриз не заставит волноваться и содрогаться от холода.

А вот уже в пятницу 31 июля самарцев ждет кратковременный дождь, гроза - она может начаться уже ночью. Правда, прогремит она местами по области, так что столицу региона может и обойти стороной.

Наступление жары связано с тем, что в наш регион переместился центр антициклона, в Поволжье начал поступать жаркий воздух. А вот уже к концу недели в район Средней Волги переместятся фронтальные разделы с грозой и порывистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU