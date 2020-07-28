2020-07-28T17:44:53+03:00
Общество

В Самару возвращается настоящая летняя жара

Уже в четверг температура поднимется до +33 градусов
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самару снова ждет отличная жаркая погодаСамару снова ждет отличная жаркая погодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самару возвращается настоящая летняя жара. Уже в четверг воздух прогреется до +33 градусов, а в среду будет жарко - до +31. Синоптики обещают погоду солнечную, безоблачную и практически безветренную. Легкий юго-западный бриз не заставит волноваться и содрогаться от холода.

А вот уже в пятницу 31 июля самарцев ждет кратковременный дождь, гроза - она может начаться уже ночью. Правда, прогремит она местами по области, так что столицу региона может и обойти стороной.

Наступление жары связано с тем, что в наш регион переместился центр антициклона, в Поволжье начал поступать жаркий воздух. А вот уже к концу недели в район Средней Волги переместятся фронтальные разделы с грозой и порывистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставропольском районе горит Узюковское лесничество
Открыта дорога через Кротовку на трассе "Самара Бугуруслан"
Суд отказал в аресте вора в законе, также известного как Сенька Самарский
Предпринимателям Самарской области расскажут, как запустить продающую онлайн-витрину без программиста
Остановку у станции метро "Безымянка" в Самаре перенесли дальше на 200 метров
Областной суд оставил за решеткой крымскую чиновницу Светлану Моравскую
Самара и Тольятти попали в топ-рейтинга Ильфа и Петрова, как самые "охотничьи" города
В Самару возвращается настоящая летняя жара
В самарском метро впервые за 32 года пустили новый поезд
Стало известно, как отремонтируют дворец культуры на площади Кирова
В Самарской области бесследно исчез мужчина в женских сланцах
На ремонт ДК на площади Кирова готовы потратить 408 млн рублей
Стало известно, на что самарцы потратили «детские» выплаты и отложенные на отпуск деньги
Вслед за тренером в «Крылья Советов» перейдет группа футболистов-лидеров «Чертаново»
Синоптики предупредили жителей Самарской области о грозе
В Самаре в партии мороженой рыбы нашли мышьяк
В Самаре прошло открытие шестого фестиваля «Том Сойер Фест»
«Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самарской области за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом
Самарский зоопарк просит дачников поделиться овощами и фруктами
Где и как заразились коронавирусом еще 32 жителя Самарской области