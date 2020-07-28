2020-07-28T18:01:01+03:00
Общество

Самара и Тольятти попали в топ-рейтинга Ильфа и Петрова, как самые "охотничьи" города

А вот с секс-шопами в регионе все не слишком хорошо
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре любят охотуВ Самаре любят охотуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самара и Тольятти оказались в топе рейтинга Ильфа и Петрова по количеству охотничьих магазинов на душу населения. Опередили нас только Ижевск и Киров (по-первому - оружейной столице - вопросов вообще нет). В областной столице на 100 тыс населения приходится 1,9 магазина, а в автограде 1,7, сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на данные собственного исследования. А вот рыбачить в Тольятти не люят - город заняли 32 строчку в этом топе.

По числу парикмахерских областная столица в твердых середнячках, на 10 месте, а вот Тольятти оказался в хвосте рейтинга по числу барбершопов. Да и зачем они суровым автоградским парням?

Судя по всему в Тольятти не слишком развит похоронный рынок - 31 место, позади только Барнаул, Воронеж, Волгоград и Махачкала. С другой стороны, это может говорить о централизованности рынка. Есть пара-тройка игроков и достаточно, никого больше на этот "хлебный" рынок не пускают. Самара, кстати, по количеству ритуальных контор тоже далеко не в топе - во втором десятке.

А из еды в Самаре любят пиццу: город на третьем месте по числу пиццерий, а вот Тольятти - на 10. В областной столице на 100 тыс населения приходится 1,1 пиццерия, неплохо!

А вот с сексом в крупных городах Самарской области все печально. Только представьте: Самара - в середнячках по числу секс-шопов, а Тольятти и вовсе на 35 месте - третьем с конца. Есть, куда стремиться и расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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