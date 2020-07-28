Суд отказал в аресте вора в законе, также известного как Сенька Самарский

28 Июль 2020 2020-07-28T19:42:54+03:00

Самарская полиция пытается привлечь его к ответственности за то, что он "верховодит" преступниками всех мастей

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Октябрьский районный суд Самары отказал следователям, которые просили заочно арестовать Анатолия Якунина, который широко известен в криминальных кругах под "псевдонимом" Сенька Самарский, об этом сообщает "Волга-Ньюс".

До этого мужчина был судим пять раз за хулиганство, кражи и наркотики, а сейчас Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области пытается привлечь его к ответственности по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Другими словами, силовики считают, что Якунин - вор в законе, пользуется в криминальных кругах беспрекословным авторитетом и может отдавать приказы тем, кто ниже его по "статусу".

Основывают свои предположения стражи порядка на показаниях гражданки, ранее судимой за кражу, детского тренера и еще пары свидетелей. Избрать Якунину меру пресечения в виде ареста следователи просили, потому что он не явился на допрос, после чего его объявили в розыск.

Адвокат Якунина сообщил суду, что его клиент не скрывается, проживает в Липецкой области, а следствие почему-то направляло повестку по его адресу в Москве, поэтому о каких-либо претензиях самарской полиции к своей персоне он узнал слишком поздно.

Суд, видимо, посчитал логичным, что человек не может знать о том, что стал фигурантом уголовного дела, если об этом ему не сообщали, потому что в удовлетворении ходатайства об аресте Анатолия Якунина следствию отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU