В Ставропольском районе горит Узюковское лесничество

28 Июль 2020 2020-07-28T20:36:42+03:00

С пожаром в Ставропольском районе спасателям приходится бороться вот уже несколько часов подряд Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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В эти минуты в Ставропольском районе пожарные пытаются затушить масштабный пожар в 78 квартале Узюковского лесничества.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.47, - говорят в областном МЧС. - На данный момент к ликвидации пожара привлечены 49 человек и 19 единиц техники.

К пяти часам вечера, не смотря на усилия пожара площадь возгорания достигла 5 га, причем горела и лесная подстилка, и трава. К счастью, жертв и пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.

Спасатели заверяют: сил и средств на месте ЧП достаточно. Недавно на сайте ведомства появилась информация о том, что распространение огня удалось остановить - локализацию пожара объявили в 18.05.

Но это не значит, что с ним покончено, спасатели продолжают бороться с огнем. Причины пожара и примерный ущерб, который он нанес лесному фонду, позже предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU