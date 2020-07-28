В Ставропольском районе горит Узюковское лесничество
В эти минуты в Ставропольском районе пожарные пытаются затушить масштабный пожар в 78 квартале Узюковского лесничества.
- Сообщение о возгорании поступило в 15.47, - говорят в областном МЧС. - На данный момент к ликвидации пожара привлечены 49 человек и 19 единиц техники.
К пяти часам вечера, не смотря на усилия пожара площадь возгорания достигла 5 га, причем горела и лесная подстилка, и трава. К счастью, жертв и пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.
Спасатели заверяют: сил и средств на месте ЧП достаточно. Недавно на сайте ведомства появилась информация о том, что распространение огня удалось остановить - локализацию пожара объявили в 18.05.
Но это не значит, что с ним покончено, спасатели продолжают бороться с огнем. Причины пожара и примерный ущерб, который он нанес лесному фонду, позже предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU