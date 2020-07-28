На половине пляжей в Самарской области обнаружили больше микробов, чем положено

28 Июль 2020 2020-07-28T21:04:01+03:00

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Специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 18 пляжей, которые органы местного самоуправления подготовили для "официального" отдыха жителей. В список вошли самарская набережная, пляжи в районе Загородного парка, Барбошиной поляны, на Красной Глинке, плюс городские пляжи Тольятти и Новокуйбышевска, пляж в районе Фестивальной поляны на Мастрюках и места для отдыха на озерах региона

С 17 по 24 июля в этих местах брали пробы воды - на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Результаты были готовы 24 июля.

На половине "официальных" пляжей региона купаться не рекомендуется, там вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Нарушения выявили в Сергиевском районе (пляжи в селе Елшанка, Сергиевск, на озерах Банном и Липовом), плюс в Самаре. Речь идет о первой (от ул.Ленинградской до Вилоновской), второй (от ул.Маяковского до комплекса "КИНАП") и четвертой (от ул.Осипенко до дамбы у Силикатного оврага) очередях набережной, плюс о пляже в Загородном парке и на спуске с ул. Советской Армии.

При этом к качеству песка у надзорного ведомства претензий нет. Специалисты рекомендуют ограничить купание в вышеуказанных местах, но загорать там не возбраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU