2020-07-29T00:44:17+03:00
Общество

Новый тренер - о "Крыльях Советов": Как команда мы не существуем

Игорь Осинькин рассказал, какие проблемы ему предстоит решать в первую очередь в первых матчах в ФНЛ
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В самарских "Крыльях" тяжелая ситуацияВ самарских "Крыльях" тяжелая ситуацияФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Новый тренер "Крыльев Советов " Игорь Осинькин - бывший наставник "Чертаново" в преддверии скорого стартового матча в ФНЛ поделился своими впечатлениями о команде и ее проблемах. Он отметил, что как таковой команды практически нет, у нее много сложностей и нет игроков, которых можно было бы назвать основой.

- Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты. Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока еще поверхностное, - признался новый наставник "Крыльев", которому тем не менее предстоит уже 2 августа с дружиной из 11 игроков встретить калининградскую "Балтику" на Самара Арене и дать бой.

Игорь Осинькин уточнил, что пока еще ему непонятна цель команды, с этим нужно определиться в ближайшее время и понять, как к ней нужно будет идти. Напомним, что губернатор Дмитрий Азаров анонсировал собрание с руководством "Крыльев" уже 4 августа, чтобы обсудить будущее команды и решение о том, как же дальше идти к победе. Пока что стало известно, что вместе с наставником из Чертаново в Самару приехала и часть команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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