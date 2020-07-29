В Самаре тушили заброшку в Советском районе

29 Июль 2020 2020-07-29T10:19:38+03:00

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В Самаре около полуночи в среду, 29 июля, горело старое заброшенное здание на улице Смоленской, 19. Для тушения привлекли девятнадцать человек. Огонь удалось локализовать в половине первого, в час была объявлена ликвидация.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в пожаре нет пострадавших, в причинах его возникновения предстоит разобраться специалистам.

Площадь пожара составила 80 кв. м. Рядом с местом пожара есть жилыые дома - никто не пострадал. Само ЧП случилось неподалеку от пересечения улиц Дыбенко и Советской Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU