В Самаре тушили заброшку в Советском районе
Пожар разразился на 80 кв. м
Пожарным пришлось потрудиться в Советском районе
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В Самаре около полуночи в среду, 29 июля, горело старое заброшенное здание на улице Смоленской, 19. Для тушения привлекли девятнадцать человек. Огонь удалось локализовать в половине первого, в час была объявлена ликвидация.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, в пожаре нет пострадавших, в причинах его возникновения предстоит разобраться специалистам.
Площадь пожара составила 80 кв. м. Рядом с местом пожара есть жилыые дома - никто не пострадал. Само ЧП случилось неподалеку от пересечения улиц Дыбенко и Советской Армии.
ИСТОЧНИК KP.RU