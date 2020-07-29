Названы самые любимые у автомобилистов Самарской области цвета

29 Июль 2020 2020-07-29T10:21:09+03:00

На самом деле, чаще всего покупают машины серого или серебристого цвета

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Названы самые редкие и самые распространенные цвета автомобилей в Самарской области. Чаще всего по дорогам Самары ездят белые и серебристые машины, на втором месте - черный и серый цвет. В эти четыре колера окрашены 72% автомобилей региона. Реже всего на самарских дорогах можно встретить фиолетовые машины - таких всего 1%.

Синие и голубые автомобили встречаются чаще - 8% машин именно такого цвета. 6% предпочли красную гамму.

- Выбор автомобилистов в пользу белых и серых оттенков очевиден. Эти цвета не имеют гендерной принадлежности в отличие, например, от розового, и при продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, без отдельных затрат на покраску детали, - поделился мнением аналитик автомобильного сайта Дром Игорь Олейников.

Интересно, что в среднем по стране также предпочитают серые, белые и черные машины. А вот на Чукотке, в Ингушетии и Чечне предпочтение отдают именно черному цвету. В Калининградской области любят синий цвет, а в Новгородской - красный.

ИСТОЧНИК KP.RU