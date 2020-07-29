2020-07-29T10:28:00+03:00
Общество

«Только не ешьте их»: в квартиры тольяттинцев залетают летучие мыши

Жители автограда предупреждают о любопытных гостях
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Мышка залетела прямо в дом. Фото: Ева ИвановаМышка залетела прямо в дом. Фото: Ева Иванова
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Жители Тольятти поделились фотографиями необычных гостей, залетевших к ним в квартиру. Это обычная летучая мышь, которая на свету стала практически беспомощной и заторможенной.

- Будьте осторожны, - призывает Ева Иванова, сфотографировавшая неожиданную гостью.

Правда, другие горожане пожимают плечами: а что поделаешь, то стрижи летят, то мышки.

- Главное, не ешьте их, пожалуйста, - просит тольяттинец Вадим, памятуя о том, с чего началась пандемия коронавируса в мире.

Ученые же просят людей быть более осторожными с незваными гостями. Они очень пугаются, попав в дом. Не стоит бояться их и уж тем более уничтожать - просто выпустите летучую мышь обратно в природу, там уже она разберется, как ей быть дальше.

Летучая мышь залетела в квартиру в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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