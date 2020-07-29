2020-07-29T10:30:57+03:00
Общество

«Самарская Лука» вышла в финал конкурса по развитию экотуризма

Теперь проект поборется за получение денежного гранта на развитие маршрутов
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самарской области красивая природа, но туристам нужен еще и комфортВ Самарской области красивая природа, но туристам нужен еще и комфорт
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Проект развития туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука» вышел в финал конкурса Агентства стратегических инициатив. Всего туда попали 34 участника. Во многом этому способствовали и активно голосовавшие за проект самарцы. Из ПФО в финал вышли шесть проектов.

- Такая заинтересованность конкурсом на самом высоком уровне говорит о том, что Россия сегодня действительно нуждается в создании особых территорий, которые станут центрами притяжения для туристов, - отметил Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Теперь все участники пройдут специальную акселерационную программу, презентуют проекты потенциальным инвесторам и министрам. Главная цель - создать экономически обоснованные планы развития туристско-рекреационных территорий. Победителей объявят 16 октября, их будет десять.

- Надеюсь, что уже в следующем году первые из таких кластеров смогут принять посетителей, - отметила Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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