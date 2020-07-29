2020-07-29T10:23:45+03:00
Общество

На Красноглинском шоссе мотоциклист протаранил "Ладу" и попал в больницу

Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и рискнул жизнью
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Мотоцикл пострадал, как и сам водительМотоцикл пострадал, как и сам водитель
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Во вторник 28 июля на Красноглинском шоссе 25 -летний мужчина на мотоцикле "Сузуки" рискнул собственной жизнью. Он катился по дороге и забыл о дистанции. В результате его "железный конь" влетел в двигающуюся в том же направлении Ладу Весту. За рулем этой машины сидел мужчина 38 лет. Среагировать он не успел.

В результате ДТП водитель мотоцикла оказался в больнице, об этом сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мотоциклист в момент аварии был трезв, сейчас полиция проводит все необходимые проверки, чтобы наказать виновных и принять процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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