В Самаре лихач сбил пешеходов, спешащих на трамвай
В Самаре лихач на Kia сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу в районе трамвайной остановки. Мужчина мчался на высокой скорости, поэтому среагировать на появившуюся помеху на дороге не успел. Ехал он по проспекту Ленина в сторону улицы Полевой.
В результате пострадали два человека: 55 и 50 лет. Одному назначили амбулаторное лечение, а второй попал в больницу. Стоит отметить, что дорогу они пересекали не по пешеходному переходу, однако они воспользовались правом перейти с трамвайной остановки к прибывшему транспортному средству.
Сейчас во всех деталях ДТП разбирается полиция, по результатам примут процессуальное решение, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU