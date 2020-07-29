В Самаре лихач сбил пешеходов, спешащих на трамвай

29 Июль 2020 2020-07-29T11:09:30+03:00

Один из них оказался в больнице

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В Самаре лихач на Kia сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу в районе трамвайной остановки. Мужчина мчался на высокой скорости, поэтому среагировать на появившуюся помеху на дороге не успел. Ехал он по проспекту Ленина в сторону улицы Полевой.

В результате пострадали два человека: 55 и 50 лет. Одному назначили амбулаторное лечение, а второй попал в больницу. Стоит отметить, что дорогу они пересекали не по пешеходному переходу, однако они воспользовались правом перейти с трамвайной остановки к прибывшему транспортному средству.

Сейчас во всех деталях ДТП разбирается полиция, по результатам примут процессуальное решение, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU