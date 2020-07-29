Четыре смерти и 32 заболевших: новая статистика коронавируса в Самарской области на 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T10:57:46+03:00

В Самарской области заболевших немного, а смертей - четыре

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Стали известны последние данные статистики по коронавирусу в Самарской области на 29 июля 2020 года. Заболели 32 человека - это ровно столько же, сколько и накануне. Число зараженных с начала пандемии достигло 6761 человека.

Накануне врачи выписали рекордное число выздоровевших - около 200 человек, всего избавились от инфекции 4733 человека. Но есть и грустные антирекорды - четыре человека за последние сутки скончались, число смертей выросло до 85.

Чуть позже станет известно, где именно заболели самарцы и кого "убил" коронавирус. В стране за сутки нашли 5475 новых зараженных. Самарская область - в уверенных середнячках. На нет сошла заболеваемость в таких регионах, как Севастополь, Ненецкий Ао, Магаданская область, Забайкальский край и Чечня. А вот в лидерах Екатеринбург, Ханты-Мансийский АО и Иркутская область.

ИСТОЧНИК KP.RU