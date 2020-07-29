2020-07-29T11:18:41+03:00
Спорт

«Самара» объявила о расставании с четырьмя баскетболистами

Александр Савенков, Байден Джаксен, Алексей Чиликин и Сергей Рассказов продолжат карьеру в других клубах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Среди покинувших «Самару» игроков любимец болельщиков Байден Джаксен. Фото: БК «Самара».Среди покинувших «Самару» игроков любимец болельщиков Байден Джаксен. Фото: БК «Самара».
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Баскетбольный клуб «Самара» объявил о расставании с четырьмя игроками. Клуб покинули Александр Савенков, Байден Джаксен, Алексей Чиликин и Сергей Рассказов. У всех баскетболистов закончились контракты, игроки продолжат карьеру в других местах.

- Мы благодарим парней за время, проведенное в нашем клубе, за победы, которые были добыты при их непосредственном участии, и за эмоции, которые они нам подарили своей игрой! Желаем им удачи в новых командах! – отметили в баскетбольном клубе.

Напомним, «Самара» сумела сохранить костяк команды. В клубе остались Антон Глазунов, MVP Кубка России и Суперлиги-1 Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский, Александр Лавников, Евгений Войтюк. Александр Винник, Даниил Аксенов, Виктор Кашин и Данила Чикарев.

Кроме того, в межсезонье в Самару перебрались выступающие за свои национальные сборные Артемс Бутянковс (Латвия) и Виталий Лютыч (Беларусь), а также Дмитрий Халдеев, вернувшийся в команду после сезона в московском ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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