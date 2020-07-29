В «Кошелев-Парке» появился современный сквер с фитнес-площадкой и эмоджи-парком

29 Июль 2020 2020-07-29T14:05:21+03:00

Сквер уже пользуется большой популярностью среди местных жителей и гостей из других районов Самары

Новое общественное пространство будет интересно как взрослым, так и детям

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В Самарской области появился новый современный сквер. Его обустроили в «Кошелев-Парке» между самыми густонаселенными жилыми кварталами: «Видный» и Пять бульваров».

- Работа над благоустройством практически завершена, остаются последние штрихи, - рассказали в пресс-службе компании-застройщика.

Дорожки в сквере, где найдут для себя много интересного и взрослые, и дети, вымостили плиткой. Там есть детская площадка с прорезиненным покрытием. Игровой комплекс представлен различными качелями, горками, песочницами, сетками, стенками и канатами. Вечером же в сквере загораются светодиодные качели.

Одна из достопримечательностей сквера - эмоджи-парк с арт-объектами в виде полусфер

Также в новом общественном пространстве обустроили закрытый корт для игры в баскетбол — чтобы мяч случайно не улетел в болельщиков или на детскую площадку. Сделали для жителей «Кошелев-Парка» и фитнес-площадку под навесом, где можно будет заниматься спортом до поздней осени.

Изюминкой сквера стал эмоджи-парк, который появился в жилом районе этим летом. Там установили необычные арт-объекты в виде полусфер. Как отмечают в компании-застройщике, новый современный сквер и его достопримечательности уже интересны не только местным жителям, но и гостям из других районов. Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться на него и опробовать все снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU