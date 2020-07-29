В «Кошелев-Парке» появился современный сквер с фитнес-площадкой и эмоджи-парком
В Самарской области появился новый современный сквер. Его обустроили в «Кошелев-Парке» между самыми густонаселенными жилыми кварталами: «Видный» и Пять бульваров».
- Работа над благоустройством практически завершена, остаются последние штрихи, - рассказали в пресс-службе компании-застройщика.
Дорожки в сквере, где найдут для себя много интересного и взрослые, и дети, вымостили плиткой. Там есть детская площадка с прорезиненным покрытием. Игровой комплекс представлен различными качелями, горками, песочницами, сетками, стенками и канатами. Вечером же в сквере загораются светодиодные качели.
Одна из достопримечательностей сквера - эмоджи-парк с арт-объектами в виде полусфер
Также в новом общественном пространстве обустроили закрытый корт для игры в баскетбол — чтобы мяч случайно не улетел в болельщиков или на детскую площадку. Сделали для жителей «Кошелев-Парка» и фитнес-площадку под навесом, где можно будет заниматься спортом до поздней осени.
Изюминкой сквера стал эмоджи-парк, который появился в жилом районе этим летом. Там установили необычные арт-объекты в виде полусфер. Как отмечают в компании-застройщике, новый современный сквер и его достопримечательности уже интересны не только местным жителям, но и гостям из других районов. Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться на него и опробовать все снаряжение.
ИСТОЧНИК KP.RU