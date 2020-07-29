Победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель» получит 3 месяца рекламы на видеоэкранах

29 Июль 2020 2020-07-29T11:40:19+03:00

К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет

Изменить размер текста: A A

До 5 августа идет прием заявок на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России-2020». Это престижная ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны.

К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, важным условием является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица (доля в уставном капитале должна быть не менее 30 %). По традиции, в жюри регионального этапа войдут известные и успешные самарские предприниматели – лидеры в своих сферах.

Региональный этап пройдет в августе в онлайн-формате, победители получат возможность побороться за высокое звание «Молодой предприниматель России» на финале конкурса в Уфе. А также их ждет менторская помощь и полезные бизнес-призы и памятные подарки от партнеров.

Так, например, для победителей регионального этапа партнёр конкурса METEORITMEDIA приготовил 3 приза — 1, 2 и 3 месяца охватной рекламы на видеоэкранах в 8 МФЦ Самары, МРЭО ГИБДД и бизнес-центре «Москва» соответственно призовым местам.

А также спецноминация «Рекламный проект-2020» получит 3 месяца видео рекламы в 8-ми филиалах Многофункциональных центров.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить заявку до 5 августа по ссылке: mybiz63.timepad.ru/event/1336555.

Подай заявку, стань лучшим предпринимателем страны и выиграй классные призы!

ИСТОЧНИК KP.RU