2020-07-29T13:10:34+03:00
Общество

В Самаре коронавирус убил трех женщин и одного мужчину за сутки. Это рекорд

Всего уже с коронавирусом умерли 85 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Спасти не удалось уже 85 человекСпасти не удалось уже 85 человек
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В Самарской области за сутки скончались четыре человека с коронавирусом - это рекордный показатель. До этого максимум в сутки умирали три человека. 29 июля стало известно о смерти трех женщин: 65-ти, 63-х и 58-ми лет - у всех были проблемы с сердцем, а также 64-летнего мужчины, он тоже страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

До этого так много в Самарской области людей с коронавирусом не умирало: предыдущий максимум - три человека, причем по столько умирали каждый день в течение почти недели в июле.

Всего в регионе скончались 85 человек с коронавирусом, из них 42 мужчины и 43 женщины. Чаще всего умирают люди старше 60 лет, подавляющее большинство страдает сопутствующими заболеваниями. Мало шансов у тех, у кого онкология, у многих скончавшихся пациентов проблемы с сердцем.

На данный момент в Самарской области 6761 случай заражения коронавирусом зафиксирован с начала пандемии, выздоровели 4733 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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