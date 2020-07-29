В Самарской области до конца года построят 6 площадок комплекса ГТО и новый ФОК

29 Июль 2020 2020-07-29T12:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Самоизоляция, которую ввели в России из-за пандемии коронавируса, повлияла на развитие спорта, ведь все клубы и секции закрыли, и любителям ЗОЖ пришлось заниматься дома. Сейчас ограничения постепенно снимают, и президент страны Владимир Путин поручил активно заняться развитием спорта, особенно детского, и строительством инфраструктуры.

К этой работе подключились не только чиновники, но и общественные институты. При поддержке проекта «Детский спорт» в регионах строят новые спортивные площадки, ФОКи, бассейны. Координатор партийного проекта — прославленная фигуристка Ирина Роднина, депутат Госдумы, отмечает важность физической активности не только с точки зрения ставшего модным ЗОЖ, но и воспитания, социализации детей.

Так, за два года из федерального бюджета направили около 6 млрд рублей на работы, которые курирует проект «Детский спорт». При вузах в городах России обустраивают бассейны. Один из них появится при Тольяттинском университете.

Координатор проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер рассказал, что в регионе до конца года построят 6 площадок комплекса ГТО, 22 универсальные спортивные площадки, в том числе у школы № 55 в Куйбышевском районе Самары, а также планируют завершить строительство ФОКа «Акробат» и легкоатлетического манежа в Тольятти. А несколько дней назад в Похвистневе открыли ФОК «Салют», который очень долго ждали местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU