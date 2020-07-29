Тольятти в лидерах: стало известно, где заболели COVID еще 32 человека 29 июля
На первое место по числу заболевших за сутки неожиданно вырвался Тольятти. Представляем подробную статистику, как и где заболели коронавирусом еще 32 человека в Самарской области.
За сутки 29 июля в Самарской области добавились еще 32 человека с коронавирусом к общей статистике. И если в предыдущие дни по числу зараженных безоговорочно лидировала Самара, то в этот раз на первое место вырвался Тольятти. Здесь нашли 14 заболевших, только 1 из них - их контактных.
В Самаре девять новых больных, трое в Жигулевске, по одному в Октябрьске, Волжском, Исаклинском, Клявлинском, Ставропольском, Сызранском районах.
Всего в Самаре 3276 больных за все время, в Тольятти - 1402 больных, в Сызрани 581.
17 человек нашли при профилактическом осмотре, остальные уже были под наблюдением с пневмонией и ОРВИ.
Четыре человека за сутки скончались, всего коронавирус собрал уже 85 жертв в регионе. Выздоровели из 6761 заболевшего - 4733 человека. Показатель смертности в регионе в три раза ниже, чем по стране в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU