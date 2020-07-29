В Самарской области мать арестовали на двое суток за то, что она ударила свою дочь
Двое суток ареста – такое наказание ждет жительницу Елховского района Самарской области за то, что она подняла руку на свою дочь. На теле ребенка после ударов матери образовались ссадины. Суд признал женщину виновной по уголовной статье «Побои» и назначил ей 60 часов обязательных работ. Однако работать жительница региона не планировала.
- За уклонение от исполнения административного наказания судебный пристав-исполнитель составил в отношении нарушительницы протокол. Мировой судья заменил обязательные работы административным арестом на двое суток, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU