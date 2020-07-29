2020-07-29T12:56:06+03:00
Общество

Во дворы к самарцам приедет экомобиль для сбора вещей на переработку

Акция пройдет в рамках проекта «Мусор или Вторсырье? Сделай выбор!»
Илона МАЙСКАЯ
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Жителей Самары и Тольятти научат правильно сортировать отходыЖителей Самары и Тольятти научат правильно сортировать отходы
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Группа компаний «ЭкоВоз» стала партнером проекта «Мусор или Вторсырье? Сделай выбор!». Его автором является руководитель АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов. В рамках этого проекта организаторы рассказывают жителям о том, как сохранять природные ресурсы и как правильно сортировать отходы, а также проводят праздники с эко-конкурсами и призами. Такие встречи уже прошли в пяти самарских дворах.

Эко-праздники прошли уже в пяти самарских дворах

Эко-праздники прошли уже в пяти самарских дворах

- На эти мероприятия также приезжает наш экомобиль, куда все желающие могут сдать отдельно пластик, алюминий, стекло, макулатуру, ненужные вещи и опасные отходы: градусники, ртутные лампы и старые батарейки. Кроме того, сотрудники компании проводят выставку «Вторая жизнь отходов», где показывают и рассказывают, во что превращаются вещи после переработки, - рассказали в пресс-службе ГК «ЭкоВоз».

В экомобиль можно будет сдать пластик, батарейки, стекло и макулатуру

В экомобиль можно будет сдать пластик, батарейки, стекло и макулатуру

В ближайшее время эко-праздники пройдут и в других дворах Самары: 30 июля на улице Гастелло, 45; 31 июля на улице Урицкого, 23; 3 августа на улице Казачьей, 2а; 4 августа на улице Казачьей, 28. А в середине августа мероприятия пройдут в Тольятти. Информация о том, когда именно и где, появится в группах компании «ЭкоВоз» и АНО «Чистые Водоемы» в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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