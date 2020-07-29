В «Крылья Советов» перешли пять игроков «Чертаново» и вернулся Сергей Божин
Самарские «Крылья Советов» пополнили шесть футболистов. Это пять игроков «Чертаново» Владислав Сарвели, Данил Пруцев, Роман Ежов, Юрий Горшков и Максим Витюгов, а также воспитанник самарского футбола Сергей Божин, который уже выступал за «КС». Кроме того, в команду вернулся Александр Гацкан. Ранее сообщалось, что он покинет «Крылья».
Зато точно не поможет команде Виталий Лысцов. Защитник продолжит карьеру в другом клубе. Ранее СМИ писали, что интерес к Лысцову проявляет «Локомотив».
Помимо этого, «Крылья» объявили тренерский штаб. Помогать Игорю Осинькину будут Сергей Корниленко, Виктор Гаус, Сергей Булатов, который играл за «КС» в 97-98 годах, и Михаил Семерня.
Наставник молодежки Владимир Кухлевский возглавит «Крылья Советов-2», которые в этом сезоне будут играть в ПФЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU