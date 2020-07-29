Жителя Самарской области отправили на год и 9 месяцев в колонию за оскорбление полицейских
Житель Самарской области проведет год и девять месяцев в колонии строгого режима из-за того, что оскорбил полицейских. Случилось это на железнодорожной платформе станции Саранск. Мужчина был пьян и громко оскорблял прохожих, сообщает Рузаевский ЛО МВД России на транспорте.
- При составлении протокола об административном правонарушении гражданин отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес правоохранителей, публично унижая честь и достоинство полицейских как представителей власти. Свои противоправные действия он продолжил и в комнате полиции, - уточнили правоохранители.
На жителя Самарской области завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». На суде к ней добавилась ранее неотбытая часть по приговору за кражу. Судья признал мужчину виновным, приговор уже вступил в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU