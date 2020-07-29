2020-07-29T14:02:22+03:00
Происшествия

Жителя Самарской области отправили на год и 9 месяцев в колонию за оскорбление полицейских

К статье «Оскорбление представителя власти» прибавилась неотбытая часть по приговору за кражу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Приговор уже вступил в силу. Фото: Рузаевский ЛО МВД России на транспорте.Приговор уже вступил в силу. Фото: Рузаевский ЛО МВД России на транспорте.
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Житель Самарской области проведет год и девять месяцев в колонии строгого режима из-за того, что оскорбил полицейских. Случилось это на железнодорожной платформе станции Саранск. Мужчина был пьян и громко оскорблял прохожих, сообщает Рузаевский ЛО МВД России на транспорте.

- При составлении протокола об административном правонарушении гражданин отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес правоохранителей, публично унижая честь и достоинство полицейских как представителей власти. Свои противоправные действия он продолжил и в комнате полиции, - уточнили правоохранители.

На жителя Самарской области завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». На суде к ней добавилась ранее неотбытая часть по приговору за кражу. Судья признал мужчину виновным, приговор уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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