Жителя Самарской области отправили на год и 9 месяцев в колонию за оскорбление полицейских

29 Июль 2020 2020-07-29T14:02:22+03:00

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Житель Самарской области проведет год и девять месяцев в колонии строгого режима из-за того, что оскорбил полицейских. Случилось это на железнодорожной платформе станции Саранск. Мужчина был пьян и громко оскорблял прохожих, сообщает Рузаевский ЛО МВД России на транспорте.

- При составлении протокола об административном правонарушении гражданин отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес правоохранителей, публично унижая честь и достоинство полицейских как представителей власти. Свои противоправные действия он продолжил и в комнате полиции, - уточнили правоохранители.

На жителя Самарской области завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». На суде к ней добавилась ранее неотбытая часть по приговору за кражу. Судья признал мужчину виновным, приговор уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU