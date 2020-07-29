2020-07-29T14:36:46+03:00
Происшествия

В квартире жилого дома в Самаре нашли труп убитой женщины

Преступник нанес своей жертве смертельные ножевые ранения
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские следователи разбираются в обстоятельствах убийства, произошедшего в Куйбышевском районе. Преступление было совершено 22 июля. Именно в этот день в квартире дома на улице Белорусской было обнаружено тело 62-летней женщины с колото-резаными ранами.

- По статье 105 УК РФ - "Убийство" - возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей - 58-летний мужчина, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" старший помощник руководителя СУ СК России по региону Елена Шкаева.

Отметим, что подозреваемый - владелец той квартиры, где нашли несчастную. Сама же она проживала на улице Старонабережной. По предварительной версии, злоумышленник причинил своей жертве смертельные ранения во время ссоры. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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