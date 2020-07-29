В Самаре с 1 августа до «Меги» будет ходить еще один автобус
В Самаре планируют продлить автобусный маршрут №123, который сейчас ходит от завода «Экран» до Крутых Ключей с заездом в Кошелев-парк. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона сообщает, что с 1 августа маршрутки №123 будут ходить до ТЦ «Мега».
Общественный транспорт будет ездить с интервалом в 20 минут. Первый рейс запланирован на 5:05, а последний – на 18:20. На конечную остановку автобус прибудет в 19:30. Таким образом, весь путь 123 маршрутки будет занимать в среднем час и 10 минут.
Сейчас до «Меги» можно добраться на автобусах №67, 96, 205, 268 и 295.
ИСТОЧНИК KP.RU