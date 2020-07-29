Самарская таможня не дала контрабандистам вывезти из страны древесину почти на 2 млн рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T15:00:47+03:00

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Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело по факту покушения на контрабанду древесины почти на 2 млн рублей. Грузовик с прицепом, где находились пиломатериалы, остановили на трассе «Казань — Оренбург — Акбулак» в Оренбургской области. По документам значилось, что большегруз везет из Свердловской области в Республику Кыргызстан доски из сосны объемом 20 куб. м, однако проверка выявила другое.

- Установлено, что представленные документы подложны. Они содержали недостоверные данные об отправителе и получателе товара, о перевозимом грузе и его объеме. Согласно заключению эксперта, грузовик перевозил обрезные доски из ясеня, а также шпон дуба, бука и ясеня. Все они входят в перечень стратегически важных ресурсов, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

По оценке специалистов, общая сумма контрафактного товара составляет 1,99 млн рублей. За незаконную его перевозку через государственную границу злоумышленникам грозят лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU