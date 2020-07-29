Самарцы смогут платить за проезд на речных судах транспортной картой
Единая транспортная карта «перебирается» на воду. Теперь с помощью нее можно будет оплатить проезд не только в наземном/подземном общественном транспорте, но и на речных судах. Доступна такая услуга пока будет только на маршруте «Самара — Рождествено — Самара».
— Стоимость проезда на речном транспорте по единой транспортной карте составит 80 рублей. Пополнить карту можно будет в кассах ООО «СРПП», — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Также в организации отмечают, что продавать и подключать карты они не будут. По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-700-74-99. Звонок бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU