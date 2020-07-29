В эфире радио «КП» расскажут об истории появления и развитии железной дороги в Самаре

29 Июль 2020 2020-07-29T16:06:35+03:00

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Самара - не только космическая и город-курорт. Самара - железнодорожная! Откуда пошло название Безымянка и Зубчаниновка, кто отвечает за движение поездов и электричек?

Накануне Дня железнодорожника на радио «Комсомольская правда - Самара» расскажем о том, как Самара изменилась с появлением железной дороги, и о людях, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы каждый из нас путешествовал точно по расписанию!

В среду, 29 июля, в 18:03, слушайте программу «Городская среда» на радио «Комсомольская правда - Самара» 98,2 FM, а также на сайте samara.kp.ru. Телефон прямого эфира 379-39-39.

ИСТОЧНИК KP.RU