В эфире радио «КП» расскажут об истории появления и развитии железной дороги в Самаре
Самара - не только космическая и город-курорт. Самара - железнодорожная! Откуда пошло название Безымянка и Зубчаниновка, кто отвечает за движение поездов и электричек?
Накануне Дня железнодорожника на радио «Комсомольская правда - Самара» расскажем о том, как Самара изменилась с появлением железной дороги, и о людях, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы каждый из нас путешествовал точно по расписанию!
В среду, 29 июля, в 18:03, слушайте программу «Городская среда» на радио «Комсомольская правда - Самара» 98,2 FM, а также на сайте samara.kp.ru. Телефон прямого эфира 379-39-39.
ИСТОЧНИК KP.RU